Обитель зла: на многодетного отца в Химози полицию навели жена и мать

Спустя сутки после начала следственных действий в «доме ужасов» в селе Химози под Петербургом, стала ясна примерная картина того, что там творилось.

Многодетная семья осознанно жила в социальной изоляции — в доме минимум окон, многие зарешечены, а изнутри еще и завешаны тряпками и одеялами. И вот в этом склепе родились пять младших из восьми детей. Они нигде не учились, у них не было документов. Вообще всей семьи ее как бы и нет, хотя в это и невозможно поверить.

Возбуждены три уголовных дела, отца подозревают в изнасиловании одной из дочерей и незаконном хранении оружия.

Дмитрий Акимов стал первым корреспондентом, кто смог вблизи рассмотреть обитель зла.

Полицейские только закончили здесь работать и сейчас у нас есть возможность посмотреть, как жила многодетная семья. Внутри жуткий бардак, двухъярусные кровати. Сам дом большой трехэтажный, мало окон, зарешеченные. Территория никто не ухаживал, свалка.

Следователи уехали отсюда час назад. Перед этим в дом привезли Светлану, супругу задержанного Андрея Бофта. Женщине разрешили забрать личные вещи.

«Я хочу узнать, где моя семья».

Марина Матвеева не видела сестру 20 лет, пока, как и вся страна, не узнала, — Светлана и восемь детей все это время были в заложниках у главы семейства. Обнять сестру и посмотреть, в каких условиях жили племянники, Марине не разрешили — Светлана — одна из подозреваемых.

С детьми, самому младшему из которых едва исполнилось три года, сейчас работают медики и психологии. Дети с трудом говорят и не могут адекватно реагировать на незнакомцев.

О том, как их учили родители, дети вспоминают спокойно — к избиениям и пыткам они привыкли, потому что ничего другого в жизни просто не видели.

Все дети были рождены дома, их не водили к врачу и в школу, у них нет никаких документов — об их существовании государство просто не знало.

Семью в деревне тоже знали не многие, регулярно они появлялись только в церкви. Священники замечали, что дети неухоженные, отец — неадекватен, но своими наблюдениями ни с кем не делились.

Молчали все. Участковый сюда не приходил, соседи не лезли не в свое дело. В итоге, не выдержала мать. Как сегодня стало ясно, именно Светлана по сути привела в дом полицию — она пожаловалась на мужа свекрови, а та вызвала наряд. На допросах открылись страшные подробности — супруг приходился Светлане двоюродным братом и несколько лет насиловал их общую дочь.

При обыске в доме правоохранителям предстала не менее страшная картина: ржавая ванная, рядом — окровавленные матрасы, где, возможно, и появлялись на свет маленькие заложники главы семейства. Грязное тряпье вместо одежды, бетонный пол и тренировочный зал, который больше напоминает комнату пыток. Но главное — дом набит оружием, автоматы, пистолеты, сотни патронов и гранаты.

«Задержанный поясняет что весь этот арсенал ему потребовался для самообороны от лиц, которые показывают в криминальной хронике. А гранаты якобы для тренировки собаки», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

На какие средства все это приобретено и чем вообще жила эта странная семья? Задержанный Андрей Бофт давно нигде не работал, при этом на него самого и его мать зарегистрированы несколько компаний. Мы проехали по указанным адресам, фирмы на замке или ликвидированы, членов семьи здесь никто не видел.

Также выяснилось, что дом семье не принадлежит — фактического владельца сейчас ищет полиция. И он тоже может стать подозреваемым в деле о коттедже ужасов.