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«К весне его сделаю»: Александр Поветкин о матче-реванше с Майклом Хантером

, 10:14 | Василий Заика Эксклюзивное интервью 18

Спортсмен также прокомментировал отказ российской сборной по боксу выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 294

Боксер Александр Поветкин после VII Ежегодной церемонии награждения лучших представителей единоборств в Петербурге в беседе с 5-tv.ru рассказал о прошедшем бое и предстоящем матче-реванше с американцем Майклом Хантером.

«Разочарование есть конечно. Ну это бокс, это спорт, что сделаешь. Сейчас планы такие, чтобы матч-реванш сделать с Майклом Хантером. Я надеюсь, что к весне его сделаю. Очень этого хочу, по крайней мере», — сказал Александр Поветкин.

Спортсмен отметил, что в настоящий момент хорошо себя чувствует в моральном и физическом плане. В ближайшее время он намерен приступить к тренировкам и продолжать совершенствовать свою технику.

Говоря о решении WADA об отстранении российских спортсменов от международных соревнований и отказе сборной России по боксу выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом, Александр Поветкин подчеркнул, что он сам отказался бы от поездки.

«Я могу сказать за себя — я бы не поехал… Но, многие ребята тренировались и хотели выступать за нашу сборную, за Россию, чтобы побеждать там. Опять же, если они придут и каждый будет знать, что это представитель российской команды, хоть он и без флага будет… Трудно сказать… Я бы не поехал», — сказал Александр Поветкин.

Боксер добавил, что, по его мнению, российские спортсмены являются честными. При этом, Александр Поветкин предложил внешне сравнить наших атлетов и американцев, чтобы увидеть разницу между ними.

«Я не понимаю это решение. Я считаю, что у нас честные спортсмены. Достаточно фотографии посмотреть — наши спортсмены и американские… Как эти… Все напичканные… Что там говорить», — сказал боксер.

Александр Поветкин признался, что у него в дальнейших планах стать чемпионом мира по боксу среди профессионалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боксер Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA.

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