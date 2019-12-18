«Я невиновен»: Андрея Бовта доставили в здание суда

Задержанный по подозрению в незаконном обороте оружия и изнасиловании дочери Андрей Бовт прибыл в здание суда в Петербурге. Во время прохода по коридору он крикнул представителям СМИ, что невиновен.

«Я невиновен. Никакого изнасилования не было. Мне одна мысль об изнасиловании противна, поэтому в своих показаниях даже подпись не ставил. Меня хотят сознательно опорочить. Я невиновен», — заявил задержанный.

Тем временем во время заседания суда потерпевшая девочка и супруга Бовта подтвердили насилие. Также стало известно, что оружие, найденное в доме — боевое. В коттедже было обнаружено шесть Автоматов Калашникова, три пулемета, пистолеты, гранаты и три тысячи патронов. Все это было изъято из дома многодетной семьи в Химози.

Изначально следователи заподозрили Бовта в изнасиловании собственной дочери. Во время обысков в его доме в деревне Химози Ленинградской области обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия — пистолеты, автоматы, гранаты.

Бовта задержали, в отношении него возбудили уголовные дела. В рамках расследования также будут изучены условия проживания детей. Следствие также даст оценку работе органов опеки. Шестеро детей в возрасте от 7 до 17 лет были помещены в Гатчинскую районную больницу, ни у одного ребенка нет документов и регистрации, они не посещали местные учреждения образования.