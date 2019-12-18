«Плохая новость»: Политолог о запрете украинцам выезжать в РФ по внутреннему паспорту

Политолог Богдан Безпалько в беседе с 5-tv.ru прокомментировал запрет украинцам выезжать в Россию по внутреннему паспорту. По его словам, данная мера будет являться дискриминацией граждан Незалежной со стороны собственного государства.

Нововведение, с точки зрения эксперта, грозит для РФ тем, что часть миграционных потоков будет перенаправлена в сторону Европы.

«То есть люди, которые получают загранпаспорта, особенно биометрические, они, в принципе, смогут устроиться на работу в странах Евросоюза, что для них зачастую может быть более выгодно», — сказал Богдан Безпалько.

Специалист уверен, что помимо этих ограничений будут вводиться и другие меры, которые окажут влияние на мигрантов. Как вариант — уголовная ответственность для тех, кто едет в Россию на заработки или к своим родственникам.

Богдан Безпалько расценивает эти ограничения как попытку максимизировать ущерб для РФ, так как мигранты способствуют увеличению валового внутреннего продукта.

«На Украине продолжается антироссийская политика, в том числе, и в области попыток сделать для нашей страны противостояние с Западом и Украиной максимально убыточным во всех сферах жизни», — отметил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцам закроют выезд в Россию по внутреннему паспорту. Кабмин Незалежной принял постановление о запрете на свободное пересечение украинско-российской границы. Документ начнет действовать с 1 марта.