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В коттедже в Химози, где Бовт держал арсенал оружия, проходит эвакуация коз

, 21:39 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 64

В особняк вернулись двое детей арестованного, его жена и ее сестра.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 41

В коттедж в Ленинградской области, где 46-летний Андрей Бовт, по версии следствия, держал целый арсенал оружия, вернулись двое детей задержанного, его супруга Светлана Лобадюк и ее сестра Марина.

Как стало известно 5-tv.ru, в особняке в Химози сейчас проходит эвакуация коз. По неофициальной информации, в ближайшее время должен приехать фургон, в который погрузят животных. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых видно, как двое сыновей Бовта открывают калитку, чтобы выпустить коз.

Андрей Бовт был задержан 17 декабря после того, как в коттедже, где он проживал с семьей, были обнаружены пистолеты, автоматы и взрывные устройства. По версии следователей, житель Ленинградской области жестко воспитывал своих детей, а 13-летнюю дочь в течение нескольких лет насиловал.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о семье Бовта. Сегодня мужчину арестовали на два месяца до 16 февраля.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 41
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