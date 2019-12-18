В коттедже в Химози, где Бовт держал арсенал оружия, проходит эвакуация коз

В коттедж в Ленинградской области, где 46-летний Андрей Бовт, по версии следствия, держал целый арсенал оружия, вернулись двое детей задержанного, его супруга Светлана Лобадюк и ее сестра Марина.

Как стало известно 5-tv.ru, в особняке в Химози сейчас проходит эвакуация коз. По неофициальной информации, в ближайшее время должен приехать фургон, в который погрузят животных. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых видно, как двое сыновей Бовта открывают калитку, чтобы выпустить коз.

Андрей Бовт был задержан 17 декабря после того, как в коттедже, где он проживал с семьей, были обнаружены пистолеты, автоматы и взрывные устройства. По версии следователей, житель Ленинградской области жестко воспитывал своих детей, а 13-летнюю дочь в течение нескольких лет насиловал.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о семье Бовта. Сегодня мужчину арестовали на два месяца до 16 февраля.