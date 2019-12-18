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  4. Стали известны подробности о семье Андрея Бовта, державшего в коттедже арсенал

Стали известны подробности о семье Андрея Бовта, державшего в коттедже арсенал

, 20:29 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 85

Мать мужчины, обвиняемого в изнасиловании собственной дочери, на протяжении долгих лет работала в Технологическом институте и нередко вступала в конфликты с коллегами.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 38

Стали известны новые подробности о семье 46-летнего Андрея Бовта, который был задержан после того, как в коттедже в Химози, где он проживал с семьей, был обнаружен целый арсенал оружия: пистолеты, автоматы, взрывные устройства. По версии следователей, житель Ленинградской области сурово воспитывал своих детей, а 13-летнюю дочь в течение нескольких лет насиловал.

Как выяснилось, собственником особняка, где обвиняемый хранил оружие, был Виктор Демидов. По словам его соседа, у мужчины были проблемы с психикой. По информации 5-tv.ru, с ним была знакома мать Бовта. На протяжении долгих лет она работала в Технологическом институте, где и произошла ее первая встреча с Демидовым.

5-tv.ru удалось узнать у коллег женщины, как она себя проявила во время работы в учебном заведении. Как призналась одна из них, женщина нередко вступали в конфликты с сотрудниками и любила спорить.

«Она считала, что все не правы, а она права», — пояснила собеседница 5-tv.ru.

Что касается самого Демидова, то его в рабочем коллективе характеризуют как тихого, бесконфликтного и спокойного человека. Причиной прекращения его работы в Технологическом институте стало увольнение. Мужчина полгода не появлялся на работе, его разыскивали его с проректором по режимной работе, а, когда, наконец, нашли, Виктор не объяснил причину своего отсутствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деревне Химози был задержан 46-летний Андрей Бовт. В трехэтажном коттедже, в котором он проживал вместе с женой и множеством детей, нашли целый арсенал. Кроме незаконного оборота оружия, его подозревают в изнасиловании дочери 2006 года рождения. Несовершеннолетних детей сейчас поместили в больницу.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 38
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