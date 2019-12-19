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  4. Жена Бовта родила восьмерых детей дома, потому что «боялась ювенальной юстиции»

Жена Бовта родила восьмерых детей дома, потому что «боялась ювенальной юстиции»

, 3:56 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 40

Мать Андрея Бовта из «дома ужасов» поделилась с 5-tv.ru принципами, по которым воспитываются дети в его семье.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 45

Жена Андрея Бовта, жившего с семьей в «доме ужасов» в Химози, боялась рожать в государственной больнице. Всех наследников многодетная мать родила дома. Об этом 5-tv.ru рассказала мать Бовта — Вера Лобадюк.

Женщина рассказала: Светлана боялась ювенальной юстиции и думала, что если детей много — их обязательно у нее отберут. За помощью к государству семья не обращалась в принципе. По словам самой Веры, в силу глубоких религиозных убеждений они питаются достаточно скромно и просто, к тому же имеют собственный огород. Поэтому собственных средств на восьмерых детей Бовту и его супруге хватает.

Жена Бовта родила восьмерых детей дома, потому что «боялась ювенальной юстиции»

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От государства, по словам Веры Лобадюк, «ничего хорошего не ждут» — поэтому ни одного из несовершеннолетних членов семьи Андрея и Светланы в государственные медучреждения на прививки так и не привели. На вопрос о том, как в таком случае дети переносили болезни, женщина отметила, что никто из них практически не болел — все наследники выросли «здоровыми по-крестьянски».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Бовта в детстве было диагностировано серьезное заболевание головного мозга.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 45
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У Бовта в детстве было диагностировано серьезное заболевание головного мозга
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