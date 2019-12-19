РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10-15 дней

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено в ближайшее время направить несогласие с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении спортсменов РФ от международных соревнований, сообщает ТАСС.

По словам главы наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева, дело об ограничительных мерах в отношении российского спорта будет передано для рассмотрения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Думаю, что это будет в ближайшие 10-15 дней. Дальше мяч будет на стороне WADA, и ситуация будет развиваться в правовом поле», — заявил Александр Ивлев.

Функционер выразил предположение, что юридические компании, принимающие участие в сопровождении процесса, смогут принять во внимание множество аргументов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал решение WADA в отношении РУСАДА.