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РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10-15 дней

, 15:18 | Василий Заика 15

В российском антидопинговом агентстве отметили, что дело будет передано для рассмотрения в Спортивный арбитраж.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
Допинговый скандал 295

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено в ближайшее время направить несогласие с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении спортсменов РФ от международных соревнований, сообщает ТАСС.

По словам главы наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева, дело об ограничительных мерах в отношении российского спорта будет передано для рассмотрения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Думаю, что это будет в ближайшие 10-15 дней. Дальше мяч будет на стороне WADA, и ситуация будет развиваться в правовом поле», — заявил Александр Ивлев.

Функционер выразил предположение, что юридические компании, принимающие участие в сопровождении процесса, смогут принять во внимание множество аргументов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал решение WADA в отношении РУСАДА.

Тема:
Допинговый скандал 295
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