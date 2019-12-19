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  4. «Типун вам на язык!»: Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»

«Типун вам на язык!»: Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»

, 21:08 | Сергей Зеленский Видео 31

Кроме того, в ответ на вопрос японского журналиста президент России выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Страны восходящего солнца.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 98

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне из-за непродления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

«Типун вам на язык! Предстоящей ядерной войны… Вы что? Что вы говорите?» — сказал глава российского государства.

Президент выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии. По его словам, Россия в контексте Курильских островов не может не учитывать возможность появления в Стране восходящего солнца ракет средней дальности США.

«Где гарантии, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия?» — обратил внимание глава государства.

Однако Москва и Токио благодаря доверительным отношениям пытаются найти выход. Пока решения нет, но самое главное в том, что обе стороны хотят его найти и заключить мирный договор. Как отметил Путин, он уже говорил японским друзьям, что это должно быть «хики-ваки», то есть ничья в терминологии дзюдо.

Ранее в Токио предложили объявить весь Курильский архипелаг частью Японии.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 98
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