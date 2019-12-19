Видео: Полицейские несут раненого в машину

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись, на которой видео, как сотрудники полиции несут раненого в машину скорой помощи. По предварительным данным, неизвестные открыли огонь в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместился на большую Лубянку, 12.

По сведениям 5-tv.ru, в результате перестрелки от полученных ранений скончались три сотрудника Федеральной службы охраны. Еще трое человек были ранены. Вероятно, злоумышленники стреляли из карабина «Сайга» — гражданской версии легендарного Калашникова. Информация о стрелявших пока не поступала.

Сейчас на месте работают специализированные спецслужбы. Более подробные данные об инциденте уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоумышленники, открывшие стрельбу в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, после этого выбежали на улицу и заблокировались в соседнем доме.