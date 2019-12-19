«Мы не будем тянуть»: Беглов рассказал о мусорной реформе в Петербурге

Ситуацию с вывозом отходов в городе на Неве прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает 78.ru. Речь о мусорной реформе зашла во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы региона, Северная столица, как и два других города федерального значения — Москва и Севастополь, имеет возможность начать реформу в 2021 году. По закону такие субъекты РФ не вправе хранить переработанный мусор на своей территории. Поэтому о захоронении отходов Петербург заключил соглашение с Ленинградской областью и уже в феврале подпишет ряд документов для его выполнения.

«Мы не будем тянуть. Президент дал ускорение нам с губернатором Ленобласти, и мы начнем постепенно входить в эту реформу в 2020 году. Вопрос сложный, потому что нужно найти средства на постройку полигонов. У нас есть полное понимание с губернатором Ленобласти и мы двигаемся вперед шаг за шагом», — отметил Александр Беглов.

Как добавил губернатор, мусорная реформа должна быть открытой. Журналисты, экологи и рядовые граждане должны иметь доступ ко всем документам и к решениям по строительству полигонов. Такую задачу поставил и лидер страны. На пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что при ее реализации реформы нужно избавиться от «серых схем».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Беглов обсудили планы развития Петербурга.