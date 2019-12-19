  1. Пятый канал
  4. «Мы не будем тянуть»: Беглов рассказал о мусорной реформе в Петербурге

«Мы не будем тянуть»: Беглов рассказал о мусорной реформе в Петербурге

, 21:51 | Валентин Черников 109

Глава Северной столицы высказался по теме вывоза отходов, которую подняли во время пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 100

Ситуацию с вывозом отходов в городе на Неве прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает 78.ru. Речь о мусорной реформе зашла во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы региона, Северная столица, как и два других города федерального значения — Москва и Севастополь, имеет возможность начать реформу в 2021 году. По закону такие субъекты РФ не вправе хранить переработанный мусор на своей территории. Поэтому о захоронении отходов Петербург заключил соглашение с Ленинградской областью и уже в феврале подпишет ряд документов для его выполнения.

«Мы не будем тянуть. Президент дал ускорение нам с губернатором Ленобласти, и мы начнем постепенно входить в эту реформу в 2020 году. Вопрос сложный, потому что нужно найти средства на постройку полигонов. У нас есть полное понимание с губернатором Ленобласти и мы двигаемся вперед шаг за шагом», — отметил Александр Беглов.

Как добавил губернатор, мусорная реформа должна быть открытой. Журналисты, экологи и рядовые граждане должны иметь доступ ко всем документам и к решениям по строительству полигонов. Такую задачу поставил и лидер страны. На пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что при ее реализации реформы нужно избавиться от «серых схем».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Беглов обсудили планы развития Петербурга.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 100
19 дек
Беглов обещал, что ремонт Боткинской больницы будет проходить поэтапно
19 дек
«Типун вам на язык!»: Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»
19 дек
В Совфеде считают, что КС мог бы дать толкование слову «подряд» в Конституции РФ
19 дек
Путин шуткой ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
19 дек
Журналист принесла на пресс-конференцию Путина чемодан с образцом экзоскелета
19 дек
Блокадница согласилась с Путиным в том, что сторонники сдачи Ленинграда гитлеровцам — придурки
19 дек
«Пару миллиардов нам»: журналист из Болгарии объяснил, зачем принес икону Путину
19 дек
Путин пообещал продолжение индексации пенсий и после 2024 года
19 дек
Путин объяснил, почему импортные препараты полностью не исчезнут с аптечных полок
19 дек
Путин прокомментировал угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония

Читайте также

Беглов обещал, что ремонт Боткинской больницы будет проходить поэтапно

«Пару миллиардов нам»: журналист из Болгарии объяснил, зачем принес икону Путину
+2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
С какими мужчинами нельзя заводить роман разным знакам зодиака

Последние новости

23:11
Робот-сапер обследует возможный автомобиль напавшего на здание ФСБ в Москве
23:01
Видео: напавший на здание ФСБ РФ в Москве вел прицельный огонь по окнам
22:50
На Невском проспекте снова произошло ДТП с вылетом на пешеходную зону
22:38
«Ах! Арлекино»: Тарханова восхитила поклонников в элегантном образе
22:14
В Росгвардии рассказали о работе ведомства в ходе стрельбы у здания ФСБ РФ
22:11
Беглов обещал, что ремонт Боткинской больницы будет проходить поэтапно

Сейчас читают

В ФСБ уточнили число устроивших стрельбу в центре Москвы
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
Лиза Галкина очаровала поклонников «мышиным» танцем — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]