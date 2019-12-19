Беглов обещал, что ремонт Боткинской больницы будет проходить поэтапно

Реставрация здания Боткинской больницы будет проходить поэтапно, передает 78ru. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Тему плачевного состояния здания медицинского учреждения подняли на пресс-конференции президента России Владимира Путина. По словам главы региона, на ремонт корпусов одной из старейших больниц города нужно 300 миллионов рублей.

«В этом году мы выделили деньги на проектирование и консервацию старых корпусов. В 2021 году начнется их реставрация. Уже выделены средства на проектирование капитального ремонта больницы — он также начнется в 2021 году», — заверил Беглов.

Отдельно градоначальник высказался об инвентаризации больничных коек. Она необходима для выделения средств на ремонт коек, которые находятся в плохом состоянии.

«В нашем городе около 40 тысяч коек. Такого их количества нет ни в одном субъекте федерации. Мы приступили к инвентаризации коек: есть хорошие, есть плохие, есть такие, как в Боткинской больнице. Хотим выяснить, нужно ли вообще городу такое их количество для своих нужд. Поэтому работаем с Министерством здравоохранения, комитетом здравоохранения и частными структурами, которые тоже имеют свои койки», — сказал губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Беглов рассказал о мусорной реформе в Петербурге.