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Беглов обещал, что ремонт Боткинской больницы будет проходить поэтапно

, 22:11 | Валентин Черников 78

Губернатор Петербурга рассказал о планах по реставрации здания после пресс-конференции президента Владимира Путина.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 100

Реставрация здания Боткинской больницы будет проходить поэтапно, передает 78ru. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Тему плачевного состояния здания медицинского учреждения подняли на пресс-конференции президента России Владимира Путина. По словам главы региона, на ремонт корпусов одной из старейших больниц города нужно 300 миллионов рублей.

«В этом году мы выделили деньги на проектирование и консервацию старых корпусов. В 2021 году начнется их реставрация. Уже выделены средства на проектирование капитального ремонта больницы — он также начнется в 2021 году», — заверил Беглов.

Отдельно градоначальник высказался об инвентаризации больничных коек. Она необходима для выделения средств на ремонт коек, которые находятся в плохом состоянии.

«В нашем городе около 40 тысяч коек. Такого их количества нет ни в одном субъекте федерации. Мы приступили к инвентаризации коек: есть хорошие, есть плохие, есть такие, как в Боткинской больнице. Хотим выяснить, нужно ли вообще городу такое их количество для своих нужд. Поэтому работаем с Министерством здравоохранения, комитетом здравоохранения и частными структурами, которые тоже имеют свои койки», — сказал губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Беглов рассказал о мусорной реформе в Петербурге.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 100
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