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Стала известна личность напавшего на ФСБ в Москве

, 0:27 | Светлана Шевченко Срочная новость 819

В распоряжении 5-tv.ru оказалась фотография ликвидированого силовиками мужчины.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 24

Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу у здания ФСБ РФ на Лубянке в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, это уроженец Московской области Евгений Манюров, 1980 года рождения.

Ранее была опубликована его фотография после ликвидации силовиками.

5-tv.ru

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате нападения погиб один сотрудник спецслужб. Еще четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский.

В ходе спецоперации нападавший был ликвидирован. На месте ЧП продолжаются следственные действия. Кроме криминалистов на место прибыли саперы, которые обследуют предполагаемый автомобиль злоумышленника и его тело на предмет возможного заминирования.

Благодаря оперативной и слаженной работе спецслужб, жертв и множественных пострадавших среди мирного населения удалось избежать. Место происшествия было оперативно оцеплено. Очевидцы сообщили, что полицейские просили прохожих отойти подальше от опасной зоны, на которой проводилась операция по ликвидации преступников, чтобы никто не пострадал.

 
Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 24
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