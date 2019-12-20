Немецкая пресса увидела «объявление войны» в словах Меркель о санкциях США

Реакцию Ангелы Меркель на американские санкции против «Северного потока - 2» сочли «объявлением войны». К такому выводу пришла автор публикации, появившейся в немецком таблоиде Bild.

Журналистка считает, что канцлер «ясными словами» обозначила свое отношение к решению США. В тексте также выражается мнение автора статьи о том, что Меркель не будет терпеть действия Вашингтона, который намерен подорвать поддерживаемый ею проект газопровода.

Речь идет о заявлении Ангелы Меркель, сделанном 18 декабря в ходе ее выступления в бундестаге. Политик отметила, что Германия намерена «решительно обсуждать» санкции, которые хотят ввести США против «Северного потока - 2».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в США одобрили законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 год, в который, в том числе, включены санкции против «Северного потока – 2». Однако американский конгресс уверен, что даже эти меры уже не сумеют остановить реализацию проекта.