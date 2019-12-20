  1. Пятый канал
  4. Немецкая пресса увидела «объявление войны» в словах Меркель о санкциях США

Немецкая пресса увидела «объявление войны» в словах Меркель о санкциях США

, 9:20 | Анастасия Игонина Видео 66

Издание Bild опубликовало статью, в которой комментарии канцлера Германии по поводу санкций против «Северного потока — 2» автор расценила как весьма категоричные.

Фото: www.globallookpress.com / Gregor Fischer

Тема:
Северный поток — 2 177

Реакцию Ангелы Меркель на американские санкции против «Северного потока - 2» сочли «объявлением войны». К такому выводу пришла автор публикации, появившейся в немецком таблоиде Bild.

Журналистка считает, что канцлер «ясными словами» обозначила свое отношение к решению США. В тексте также выражается мнение автора статьи о том, что Меркель не будет терпеть действия Вашингтона, который намерен подорвать поддерживаемый ею проект газопровода.

Речь идет о заявлении Ангелы Меркель, сделанном 18 декабря в ходе ее выступления в бундестаге. Политик отметила, что Германия намерена «решительно обсуждать» санкции, которые хотят ввести США против «Северного потока - 2».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в США одобрили законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 год, в который, в том числе, включены санкции против «Северного потока – 2». Однако американский конгресс уверен, что даже эти меры уже не сумеют остановить реализацию проекта.

Тема:
Северный поток — 2 177
19 дек
Фатальные и сокрушительные: Сенат США грозит санкциями прокладчику Nord Stream-2
18 дек
США признали бесполезность мер против реализации «Северного потока — 2»
17 дек
Берлин готов к санкциям Вашингтона против «Северного потока — 2»
16 дек
Nord Stream 2 попросил разрешение строить газопровод в 2020 году
12 дек
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока — 2»
4 дек
В ФРГ пообещали ответить США и Украине на меры против «Северного потока — 2»
2 дек
США хотят прописать санкции против «Северного потока — 2» в военном бюджете
24 нояб
Сенат США нашел способ заблокировать «Северный поток — 2»
21 нояб
Стало известно, когда будет запущен «Северный поток — 2»
21 нояб
В США надеются санкциями задержать «Северный поток — 2»

Читайте также

+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

9:47
«Он никогда не стремился к нам»: отец устроившего стрельбу у здания ФСБ о сыне
9:44
«Эпатаж на грани»: необычный образ Галкина впечатлил стилистов
9:32
Поправки в закон «О полиции»: что кардинально изменится для россиян
9:20
Немецкая пресса увидела «объявление войны» в словах Меркель о санкциях США
9:19
«Тихий, доброжелательный»: соседка об устроившем стрельбу на Лубянке у здания ФСБ
9:09
Данные более 250 миллионов пользователей Facebook были вновь слиты в сеть

Сейчас читают

«Святая Ксюша»: как Собчак удалось взбесить полстраны скандалом с «голыми» фото
Видео: силовики проводят обыск в квартире стрелявшего у ФСБ на Лубянке
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]