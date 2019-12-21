Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ограничительные меры против строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», введенные США.

В разъяснении Минфина Соединенных Штатов говорится, что санкции вступили в силу и предусматривают немедленное прекращение деятельности, связанной с укладкой труб.

«Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый „ордер на экономический арест“», — написала Мария Захарова.

Facebook @maria.zakharova.167

Представитель российского МИД выразила предположение о вероятном развитии событий, отметив, что «скоро потребуют немедленно прекратить дышать». По мнению Марии Захаровой, «многие выполнят» данное поручение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин США после подписания Дональдом Трампом оборонного бюджета страны выпустил разъяснение для компаний, которые ведут прокладку газовых трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток».