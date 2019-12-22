В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Посол США в Берлине Ричард Гренелл рассказал, что санкции Вашингтона против строительства газопровода «Северный поток — 2» были введены в первую очередь в интересах Евросоюза.

«Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что США должны поддержать их усилия», — цитирует Ричарда Гренелла ФАН.

Дипломат отметил, что ограничительные меры являют собой весьма проевропейское решение. Ричард Гренелл отметил, что на протяжении дня его коллеги из ЕС не перестают выражать благодарность за принятое решение относительно строительства газопровода «Северный поток — 2».

«В ФРГ сейчас говорят о том, что необходимо делать больше для Европы, и мы считаем, что, когда речь идет о „Северном потоке — 2“, мы заняли чрезвычайно проевропейскую позицию», — заключил американский посол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о позиции российского МИД в отношении санкций США.