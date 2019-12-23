Сирийские дети получили сладкий новогодний подарок из России

Сирийские ПВО отразили атаку на пригороды Дамаска. По сообщениям местных информагенств, обстрел велся со стороны Израиля. Взрывы были слышны и в самом Дамаске.

Один из снарядов разорвался рядом с шоссе, ведущим в столичный аэропорт. О жертвах и пострадавших информации нет. В армии Израиля от комментариев отказались.

Ранее сирийским правительственным силам пришлось отражать нападение вооруженных боевиков на свои позиции в провинции Идлиб. Отряд насчитывал более ста террористов. В результате атаки смертника на бронемобиле погибли шесть сирийских военных, 13 были ранены.

А на российскую авиабазу «Хмеймим», прибыл самолет с гуманитарным грузом — четыре тонны меда и пряников. Сладкий подарок сирийским детям приготовило правительство Тульской области. Там уверены, что сладости поднимут настроение малышам в канун праздников.

«Детские улыбки — это главное. Когда ребятишки уходят отсюда с хорошим настроением. Попробуют легендарный тульский пряник с оригинальной фруктовой начинкой — ну что может быть лучше», — уверен председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Накануне представители Центра по примирению враждующих сторон провели еще четыре гуманитарные акции и раздали полторы тысячи продуктовых наборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийские военные отразили две мощные атаки террористов в Идлибе.