  1. Пятый канал
  4. Сирийские дети получили сладкий новогодний подарок из России

Сирийские дети получили сладкий новогодний подарок из России

, 6:16 Эфирная новость 15

Правительство Тульской области направило четыре тонны меда и пряников, чтобы поднять настроение малышам в канун праздников.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4494

Сирийские ПВО отразили атаку на пригороды Дамаска. По сообщениям местных информагенств, обстрел велся со стороны Израиля. Взрывы были слышны и в самом Дамаске.

Один из снарядов разорвался рядом с шоссе, ведущим в столичный аэропорт. О жертвах и пострадавших информации нет. В армии Израиля от комментариев отказались.

Ранее сирийским правительственным силам пришлось отражать нападение вооруженных боевиков на свои позиции в провинции Идлиб. Отряд насчитывал более ста террористов. В результате атаки смертника на бронемобиле погибли шесть сирийских военных, 13 были ранены.

А на российскую авиабазу «Хмеймим», прибыл самолет с гуманитарным грузом — четыре тонны меда и пряников. Сладкий подарок сирийским детям приготовило правительство Тульской области. Там уверены, что сладости поднимут настроение малышам в канун праздников.

«Детские улыбки — это главное. Когда ребятишки уходят отсюда с хорошим настроением. Попробуют легендарный тульский пряник с оригинальной фруктовой начинкой — ну что может быть лучше», — уверен председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Накануне представители Центра по примирению враждующих сторон провели еще четыре гуманитарные акции и раздали полторы тысячи продуктовых наборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийские военные отразили две мощные атаки террористов в Идлибе.

Тема:
Война в Сирии 4494
23 дек
ПВО Сирии отражает ракетную атаку на Дамаск
20 дек
Сирийские военные отразили две мощные атаки террористов в Идлибе
19 дек
В порту Тартус прошли учения российских и сирийских военных моряков
18 дек
«Белые каски» показали новое постановочное видео
17 дек
Танкисты ВВО атаковали «противника» в Лаосе
16 дек
Как ОЗХО подделывала доказательства о «химатаке» в сирийской Думе
16 дек
WikiLeaks уличила ОЗХО в подмене фактов о «химатаке» в Сирии
16 дек
Сирия призвала ООН перекрыть финансирование «Белых касок»
12 дек
Террористы готовят новую провокацию с химоружием в Сирии
11 дек
Российские медики в Сирии оказывают помощь мирным жителям

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
«Пошла лезгинка»: внук Стриженовой покорил Instagram милым танцем
6:16
Сирийские дети получили сладкий новогодний подарок из России
6:01
Стрельба у здания ФСБ, нападение на «Известия» у «дома ужасов» в Химози: ТОП-5 видео за неделю
6:01
Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака
5:57
«Не надо фильтров!»: Мать Анны Михалковой прислала ей ссылку на фотошоп
5:44
Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря

Сейчас читают

Гороскоп на 23 декабря: Солнце в Козероге помогает упорным в достижении цели
Молодая возлюбленная Петросяна призвала «порвать ее» и нарвалась на комплименты
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]