  1. Пятый канал
  4. Сирийские военные отразили две мощные атаки террористов в Идлибе

Сирийские военные отразили две мощные атаки террористов в Идлибе

, 22:27 | Игорь Рязов 36

Около 300 боевиков использовали бронетехнику, чтобы прорваться к населенному пункту Абу-Дали.

Фото: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani

Тема:
Война в Сирии 4492

Военнослужащие Сирии отразили два мощных нападения боевиков в провинции Идлиб в ночь на 20 декабря. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Первую атаку совершили около 300 террористов из группировок «Хуррас ад-Дин» и «Хайат Тахрир аш-Шам». С помощью бронетехники они пытались прорваться в направлении населенного пункта Абу-Дали. Боевики вклинились в оборону сирийских военных на глубину до полутора километров. Их остановили артиллерийским огнем и ударами авиации.

Вторая атака произошла примерно через 20 минут после первой. Около 400 террористов из тех же группировок повторно попытались прорваться к Абу-Дали. Для этого они атаковали позиции сирийских военных с помощью боевых машин пехоты и пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Обе атаки были отбиты. Потери боевиков составили 200 человек убитыми и ранеными. Сирийские военнослужащие потеряли 17 человек убитыми и 42 ранеными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные впервые привезли гумпомощь в сирийский город Эт-Табка. Он сильно пострадал из-за войны.

Тема:
Война в Сирии 4492
19 дек
В порту Тартус прошли учения российских и сирийских военных моряков
18 дек
«Белые каски» показали новое постановочное видео
17 дек
Танкисты ВВО атаковали «противника» в Лаосе
16 дек
Как ОЗХО подделывала доказательства о «химатаке» в сирийской Думе
16 дек
WikiLeaks уличила ОЗХО в подмене фактов о «химатаке» в Сирии
16 дек
Сирия призвала ООН перекрыть финансирование «Белых касок»
12 дек
Террористы готовят новую провокацию с химоружием в Сирии
11 дек
Российские медики в Сирии оказывают помощь мирным жителям
9 дек
Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую Ракку
7 дек
Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Читайте также

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

23:29
Водка и коньяк подорожают с 1 января 2020 года
23:28
У звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли начались проблемы со зрением
23:12
Как быстро заснуть — ТОП-5 экспресс-лайфхаков
23:01
Россиянка оказалась среди пострадавших при столкновении катера и яхты вблизи Пхукета
22:45
Американский драчун-рецидивист вновь изгнан с прямого эфира на российском ТВ
22:27
Сирийские военные отразили две мощные атаки террористов в Идлибе

Сейчас читают

«Это сценический или для жизни?!» Секси-наряд Светланы Лободы поразил фанатов
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления
«Как девочка!»: Помолодевшая и постройневшая Пугачева произвела фурор в сети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]