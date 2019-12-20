Сирийские военные отразили две мощные атаки террористов в Идлибе

Военнослужащие Сирии отразили два мощных нападения боевиков в провинции Идлиб в ночь на 20 декабря. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Первую атаку совершили около 300 террористов из группировок «Хуррас ад-Дин» и «Хайат Тахрир аш-Шам». С помощью бронетехники они пытались прорваться в направлении населенного пункта Абу-Дали. Боевики вклинились в оборону сирийских военных на глубину до полутора километров. Их остановили артиллерийским огнем и ударами авиации.

Вторая атака произошла примерно через 20 минут после первой. Около 400 террористов из тех же группировок повторно попытались прорваться к Абу-Дали. Для этого они атаковали позиции сирийских военных с помощью боевых машин пехоты и пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Обе атаки были отбиты. Потери боевиков составили 200 человек убитыми и ранеными. Сирийские военнослужащие потеряли 17 человек убитыми и 42 ранеными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные впервые привезли гумпомощь в сирийский город Эт-Табка. Он сильно пострадал из-за войны.