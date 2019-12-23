«Деградация!»: Стриптизерш вызвали на корпоратив в Национальный банк Украины

Стриптизерш вызвали на новогодний корпоратив в Национальный банк Украины. Видеоролик с выступлением танцовщиц в центральном операционном зале финансовой организации разместил в сети депутат партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Дубинский.

По словам народного избранника, стриптиз в стенах Нацбанка Незалежной проходил впервые в истории организации.

«Деградация Нацбанка достигла новой вершины. Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили в субботу Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши», — написал Александр Дубинский в Telegram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы раскритиковали корпоратив партии Зеленского. Жители Незалежной негативно отреагировали на опубликованные в сети фото и видеоролики с вечеринки президента.