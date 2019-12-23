  1. Пятый канал
  4. Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными в формате «всех на всех»

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными в формате «всех на всех»

, 22:00 Эфирная новость 55

По словам полпреда России на переговорах в Минске Бориса Грызлова, обмен должен произойти до конца года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 327

Контактная группа по Донбассу окончательно согласовала условия обмена пленными. Об этом сообщил полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. По его словам, произойдет это до конца текущего года в формате «всех на всех», как и призывали лидеры стран «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже. Однако конкретное число подлежащих освобождению лиц пока не названо.

Последний раз обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса состоялся ровно два года назад. После этого процесс переговоров был заморожен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предыдущая попытка договориться об обмене пленными в формате «всех на всех» оказалась сорвана. Как пояснила представитель Луганской народной республики, из-за отсутствия у Киева «механизма процессуальной очистки людей», подлежащих освобождению.

Тема:
Украинский кризис 327
23 дек
Как на Украине собираются обходить запрет обучения на русском языке — видео
23 дек
Дмитрий Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину
23 дек
«Деградация!»: Стриптизерш вызвали на корпоратив в Национальный банк Украины
21 дек
«Пир во время чумы»: Украинцы раскритиковали корпоратив партии Зеленского
21 дек
Видео: Юные хоккеисты устроили побоище во время матча на Украине
19 дек
Путин шуткой ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
19 дек
Путин: «Если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали»
19 дек
«Там люди гордые живут»: Путин посоветовал не решать вопрос Донбасса силой
18 дек
«Плохая новость»: Политолог о запрете украинцам выезжать в РФ по внутреннему паспорту
18 дек
Швейцарский суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой»

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.25
-0.16 69.00
-0.38
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Последние новости

22:57
«Работайте, братья!» Последние слова Героя России теперь высечены в камне
22:44
Путин признался, что отказался от чая ради другого напитка
22:29
Жена Джастина Тимберлейка до сих пор не может простить мужу флирт с Алишей Вейнрайт
22:15
Бойца MMA жестко избили в Москве из-за искусства — видео
22:00
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными в формате «всех на всех»
21:50
«Огонь»: Екатерина Климова пришла на премию в откровенном платье — фото

Сейчас читают

«Огнем горит!»: Наталья Штурм шокировала подписчиков снимками из сауны
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году
«Кукленок»: фото Пугачевой с дочкой Лизой умилило поклонников

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]