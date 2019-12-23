Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными в формате «всех на всех»

Контактная группа по Донбассу окончательно согласовала условия обмена пленными. Об этом сообщил полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. По его словам, произойдет это до конца текущего года в формате «всех на всех», как и призывали лидеры стран «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже. Однако конкретное число подлежащих освобождению лиц пока не названо.

Последний раз обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса состоялся ровно два года назад. После этого процесс переговоров был заморожен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предыдущая попытка договориться об обмене пленными в формате «всех на всех» оказалась сорвана. Как пояснила представитель Луганской народной республики, из-за отсутствия у Киева «механизма процессуальной очистки людей», подлежащих освобождению.