Журналистам в освобожденной сирийской Ракке показали штаб квартиру ИГИЛ*

Буквально несколько часов назад армия Сирии вошла в город Джард-Жаназ в провинции Идлиб. Этот населенный пункт контролировали боевики. Теперь город занят правительственными войсками, а значит появилась возможность освободить трассу Хамма — Алеппо, которая до сих пор находилась под полным контролем террористов.

Между тем, журналистам впервые удалось побывать в штаб-квартире боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство»* в Ракке. Этот сирийский город на долгое время стал негласной столицей террористов ИГИЛ — именно в нем обосновались ее главари, отсюда отдавали приказы о наступлении.

Как освобожденный город живет сейчас увидел Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

* — организация запрещена на территории РФ.