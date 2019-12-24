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Журналистам в освобожденной сирийской Ракке показали штаб квартиру ИГИЛ*

, 8:59 Эфирная новость 46

Этот город на долгое время стал негласной столицей террористов ИГИЛ.*

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Morukc Umnaber; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4496

Буквально несколько часов назад армия Сирии вошла в город Джард-Жаназ в провинции Идлиб. Этот населенный пункт контролировали боевики. Теперь город занят правительственными войсками, а значит появилась возможность освободить трассу Хамма — Алеппо, которая до сих пор находилась под полным контролем террористов.

Между тем, журналистам впервые удалось побывать в штаб-квартире боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство»* в Ракке. Этот сирийский город на долгое время стал негласной столицей террористов ИГИЛ — именно в нем обосновались ее главари, отсюда отдавали приказы о наступлении.

Как освобожденный город живет сейчас увидел Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

* — организация запрещена на территории РФ.

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