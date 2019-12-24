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  4. Циклон и магнитные бури грозят испортить Новый год жителям европейской части России

Циклон и магнитные бури грозят испортить Новый год жителям европейской части России

, 17:21 Эфирная новость 15

К экстремальному теплу уже завтра добавится целая череда мощных магнитных ударов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Valery Gorokhov, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4142

На европейской территории России экстремально тепло. В Москве побит очередной температурный рекорд. Накануне воздух прогрелся до плюс 6,2 градуса по Цельсию. Это максимальные значения за почти полтора века наблюдений.

Снега нет ни в Москве, ни в Петербурге. В Северной столице от аномального тепла распускаются цветы, проснулись комары и бабочки. Петербуржцы делятся фотографиями необычной для декабря флоры и фауны в соцсетях.

Синоптики говорят, что виной всему обширная циклоническая ложбина, которая вытянулась вдоль западной границы нашей страны. И на этом фоне вот-вот начнется целая череда мощных магнитных бурь, которые грозят испортить праздники метеочувствительным людям. Первый удар они почувствуют уже завтра, затем последует еще одна буря, которая ослабеет лишь в новогоднюю ночь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с погодой в России?

Тема:
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