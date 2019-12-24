Климатический заговор против зимы. Что случилось с погодой в России?

Российские регионы бьют температурные рекорды — аномально тепло сейчас на большей части страны. Вместо снежной и суровой русской зимы — с сугробами и морозами, в декабре идут дожди! Детям ни в снежки поиграть, ни на коньках не покататься.

Петербург уже который день окутан туманом, идут дожди, а в садах и парках распустились первоцветы. В Поволжье набухли почки на деревьях, в Москве — плюс семь. В зоопарках не спят медведи. По мнению профессора Гидрометеорологического университета Валерий Малинин, нынешний декабрь в итоге может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

Кто рад такой зиме, а кто наоборот? И есть ли шанс, что хотя бы к Новому году выпадет снег? Прогнозы — в материале Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сильном шторме, который испытывал Санкт-Петербург на прочность в ночь на 19 декабря, а потом устремился вглубь России.