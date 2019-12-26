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  4. «Человек она была великий»: Наталья Смирнова ошеломлена уходом Галины Волчек

«Человек она была великий»: Наталья Смирнова ошеломлена уходом Галины Волчек

, 21:36 | Мия Субботина Эксклюзивное интервью 125

Художественный руководитель Московского государственного театра «Современник» скончалась на 87-м году жизни.

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Российская актриса театра и кино Наталья Смирнова выразила свои соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Галиной Волчек. По словам Смирновой, она знала Галину Борисовну с давних времен: в 90-е они вместе работали.

«Ошарашена до невозможности, и я хочу пойти сесть, стоять я долго не могу, и почитать молитвы об ее памяти, чтобы ей было легче на небесах. Человек она была великий, и режиссер, и человек, и просто женщина»,  — сказала артистка.

Наталья Смирнова также отметила — Галина Волчек была настолько симпатична сотрудникам своего театра, что многие актрисы подсознательно пытались быть на нее похожи.

Артистка выразила соболезнования родным и близким Галины Борисовны и поделилась опасениями по поводу дальнейшей судьбы театра «Современник».

Галина Волчек была художественным руководителем «Современника» с 1989 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Садальский назвал уход Волчек «своей болью».

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