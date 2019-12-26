Помирились за год до ее смерти: Садальский назвал уход Волчек «своей болью»

Российский актер Станислав Садальский выразил свои соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. По словам артиста, это его печаль и боль. Он рад, что смог помириться с Галиной Борисовной за год до ее смерти.

«Это моя молодость, это моя боль, это моя печаль, потому что это девять лет моей жизни. Я очень рад, что перед смертью, за год, Максакова нас помирила с ней. Это незаживающая рана была у меня с Галиной Борисовной и вот за год до смерти… я очень благодарен Максаковой, которая меня помирила с ней», — сказал артист.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни в одной из столичных больниц. Информация о прощании будет известна позднее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончалась народная артистка СССР Галина Волчек.