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Помирились за год до ее смерти: Садальский назвал уход Волчек «своей болью»

, 20:47 | Мия Субботина Видео 67

Художественный руководитель театра «Современник» скончалась на 87-м году жизни.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей_Майшев, 5-tv.ru

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Умерла Галина Волчек 2

Российский актер Станислав Садальский выразил свои соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. По словам артиста, это его печаль и боль. Он рад, что смог помириться с Галиной Борисовной за год до ее смерти.

«Это моя молодость, это моя боль, это моя печаль, потому что это девять лет моей жизни. Я очень рад, что перед смертью, за год, Максакова нас помирила с ней. Это незаживающая рана была у меня с Галиной Борисовной и вот за год до смерти… я очень благодарен Максаковой, которая меня помирила с ней», — сказал артист.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни в одной из столичных больниц. Информация о прощании будет известна позднее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончалась народная артистка СССР Галина Волчек.

Тема:
Умерла Галина Волчек 2
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