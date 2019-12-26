Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря в Московском государственном театре «Современник», бессменным художественным руководителем которого она была с 1989 года. Об этом заявил со сцены театра народный артист РФ Сергей Гармаш.
Названа дата прощания с Галиной Волчек
Сегодня, 21:53 | Марина Неруцких Общество Срочная новость 158
О дате церемонии прощания заявил народный артист РФ Сергей Гармаш.
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