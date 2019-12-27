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В сирийской провинции Алеппо прошло 20-е совместное патрулирование границы

, 8:52 Эфирная новость 23

Военнослужащих российской и турецкой армий с воздуха прикрывали вертолеты ВКС России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4499

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Колонны с воздуха прикрывали вертолеты ВКС России. Двадцатое по счету патрулирование прошло без происшествий. Договоренности о сотрудничестве в районе сирийской границы действуют с конца октября. Подразделения российской военной полиции содействуют выводу вооруженных курдских отрядов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военная полиция РФ закрепилась на бывшей базе США в Сирии.

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