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Ледяной дождь привел к массовым ДТП в Москве и Подмосковье

, 18:44 Эфирная новость 52

На дорогах очень скользко, в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Gustavo Valiente, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4143

В Москве и Подмосковье день массовых аварий. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Столицу накрыл ледяной дождь. Пользователи в соцсетях делятся фото и видео заледеневших деревьев и машин. На дорогах очень скользко, что привело к резкому росту числа ДТП.

Рано утром сразу 18 машин столкнулись на 45-м километре Дмитровского шоссе. Водители просто не успевали затормозить на скользкой дороге и влетали друг в друга по цепочке. В итоге — помятое железо. К счастью, никто не пострадал.

Еще одна массовая авария случилась на Горьковском шоссе, там столкнулись три легковушки и грузовик. Пострадали два человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что циклон и магнитные бури грозят испортить Новый год жителям европейской части России.

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