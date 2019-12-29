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Автобус с пленными попал в ДТП на месте обмена между ДНР, ЛНР и Киевом в Донбассе

, 13:21 | Ниса Мурзанаева 166

Данные о том, какой стороне конфликта принадлежит транспортное средство уточняются.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Украинский кризис 335

Автобус c удерживаемыми лицами попал в ДТП на месте обмена между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. Авария произошла в «серой зоне» Донбасса, пишет ТАСС.

Сообщается, что столкнулись пассажирский автобус с пленными и микроавтобус. Известно, что в результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили незначительные повреждения. Данные о том, какой стороне конфликта принадлежит автобус уточняются.

Обмен проходит в районе контрольно-пропускного пункта под селом Горловка. Изначально планировалось, что Киев передаст Донецку и Луганску 87 человек. Однако позже омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что числопереданных Киевом пленных может увеличиться.

Процедура обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» началась в воскресение, 29 декабря. На данный момент первые 25 человек переданы Киеву самопровозглашенными республиками Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что процедура обмена пленными между ДНР, ЛНР и Киевом началась в Донбассе.

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