Позитивную оценку обмена в Донбассе дали Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств по телефону обсудили несколько важных тем. Переговоры прошли по инициативе Берлина. Впрочем, обсуждалась не только ситуация на юго-востоке Украины.

Так, Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Ливии. Оба подчеркнули необходимость наращивания дипломатических усилий в разрешении кризиса, в том числе при посредничестве ООН

Ну а кроме того, подтвердили дальнейший настрой на поддержку проекта газопровода «Северный поток — 2», несмотря на санкции, которые грозят ввести США.

Владимир Путин провел также телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Как сообщается, российский президент поблагодарил американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в нашей стране. Один из них преступники планировали провести в Петербурге в новогоднюю ночь. Лидеры России и США условились о дальнейшем сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом.