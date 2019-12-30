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Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока — 2»

, 7:36 Эфирная новость 30

Президент России и канцлер Германии в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michael Kappeler, 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2 194

Позитивную оценку обмена в Донбассе дали Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств по телефону обсудили несколько важных тем. Переговоры прошли по инициативе Берлина. Впрочем, обсуждалась не только ситуация на юго-востоке Украины.

Так, Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Ливии. Оба подчеркнули необходимость наращивания дипломатических усилий в разрешении кризиса, в том числе при посредничестве ООН

Ну а кроме того, подтвердили дальнейший настрой на поддержку проекта газопровода «Северный поток — 2», несмотря на санкции, которые грозят ввести США.

Владимир Путин провел также телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Как сообщается, российский президент поблагодарил американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в нашей стране. Один из них преступники планировали провести в Петербурге в новогоднюю ночь. Лидеры России и США условились о дальнейшем сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом.

Тема:
Северный поток — 2 194
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