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Российские военные полицейские начали патрулировать трассу на севере Сирии

, 9:26 Эфирная новость 23

Колонну российских военных машин с воздуха поддерживают вертолеты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4502

Российские военные полицейские начали патрулировать стратегически важную трассу на севере Сирии. Она связывает десятки населенных пунктов, в том числе Алеппо. И по сути является границей между частями сирийской армии и оппозиции. В регионе немало боевиков, которые продолжают обстреливать жилые кварталы. Поэтому кроме российских патрулей на дороге выставлены блок-посты.

«У нас на протяжении всей трассы через каждые три километра расположены подобные пункты. Наша задача — защитить автостраду от проникновения боевиков. Сейчас трасса находится под нашим контролем, во многом благодаря помощи России», — заявил полковник сирийской армии Гасан Али Ибрагим.

«Надо учитывать время патрулирования автомобильных колонн. И мы подбираем специальные режимы, чтобы сопровождать наши патрули», — отметил летчик-штурман вертолета Ми-8 Николай Петров.

Колонну российских военных машин с воздуха поддерживают вертолеты. Главная задача — детальное изучение местности и абсолютный контроль над всем, что происходит на земле.

Тема:
Война в Сирии 4502
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