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  4. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек

, 4:34 Эфирная новость 4

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин хорошо знал Волчек и неоднократно встречался с ней.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Галина Волчек 11

Не стало Галины Волчек. Несколько дней назад народная артистка и худрук «Современника» попала в больницу с воспалением легких. К сожалению, справиться с болезнью не удалось.

Слова сочувствия ее близким и коллегам летят со всей страны. Соболезнования родным Галины Борисовны выразил президент. Блестящая актриса, выдающийся режиссер, передать многогранность таланта и личности Волчек в двух словах невозможно — в «Современнике» ее называли мамой.

В родном театре, которому она отдала более полувека, и пройдет 29 декабря прощание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Гармаш со сцены «Современника» объявил о смерти Галины Волчек.

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