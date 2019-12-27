Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек

Не стало Галины Волчек. Несколько дней назад народная артистка и худрук «Современника» попала в больницу с воспалением легких. К сожалению, справиться с болезнью не удалось.

Слова сочувствия ее близким и коллегам летят со всей страны. Соболезнования родным Галины Борисовны выразил президент. Блестящая актриса, выдающийся режиссер, передать многогранность таланта и личности Волчек в двух словах невозможно — в «Современнике» ее называли мамой.

В родном театре, которому она отдала более полувека, и пройдет 29 декабря прощание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Гармаш со сцены «Современника» объявил о смерти Галины Волчек.