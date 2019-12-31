Российские военные на базе Хмеймим в Сирии готовятся встречать Новый год

Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии встречают Новый Год на боевом дежурстве. Зенитно-ракетный полк ПВО отработал отражение атаки с воздуха. По легенде учебной тревоги, локаторы засекли приближение летающих объектов условного противника. Необходимо было оперативно подготовить комплексы С-400 для контратаки. И ракетчики с этим справились блестяще. Впрочем, и без торжеств на Хмеймиме не обойдется. Генеральную репетицию концерта провел военно-духовой оркестр.

«Мы подготовили обширную программу, так как понимаем, что в этих условиях, в которых находятся наши военнослужащие. Музыка поддерживает их. Мы попытались воплотить то настроение, которое присутствует в новогоднюю ночь в кругу семьи», — рассказал военный дирижер военного оркестра Сергей Диденко.

Разумеется, какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки. Главных персонажей праздника, уже по традиции, сыграют военврачи.

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