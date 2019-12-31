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Российские военные на базе Хмеймим в Сирии готовятся встречать Новый год

, 9:12 Эфирная новость 15

Перед праздниками подразделения ПВО на авиабазе, несущие дежурства на С-400 и «Панцирь-С1», провели тренировку по отражению нападения от различных летательных аппаратов, в том числе БЛА.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Russian Defence Ministry, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4503

Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии встречают Новый Год на боевом дежурстве. Зенитно-ракетный полк ПВО отработал отражение атаки с воздуха. По легенде учебной тревоги, локаторы засекли приближение летающих объектов условного противника. Необходимо было оперативно подготовить комплексы С-400 для контратаки. И ракетчики с этим справились блестяще. Впрочем, и без торжеств на Хмеймиме не обойдется. Генеральную репетицию концерта провел военно-духовой оркестр.

«Мы подготовили обширную программу, так как понимаем, что в этих условиях, в которых находятся наши военнослужащие. Музыка поддерживает их. Мы попытались воплотить то настроение, которое присутствует в новогоднюю ночь в кругу семьи», — рассказал военный дирижер военного оркестра Сергей Диденко.

Разумеется, какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки. Главных персонажей праздника, уже по традиции, сыграют военврачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какая погода будет на Новый год и в праздничные дни во всех регионах страны.

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