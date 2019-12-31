Прогноз погоды на Новый год и праздничные дни для всех регионов страны

Среднегодовая температура стала самой высокой за всю историю инструментальных метеонаблюдений в РФ в целом и в Москве в частности, на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда.

На территории России инструментальные наблюдения ведутся с 1891 года, в Москве — с 1879 года. Росгидрометцентр подвел итоги, и дал прогноз на праздничные дни. Если коротко — аномалия продолжится. И за идеальной новогодней погодой, со снегом и румянцем от легкого морозца надо ехать в Поволжье, на Урал и в Сибирь — чем дальше, тем лучше.

На Дальнем Востоке, в частности во Владивостоке температура будет держаться на уровне -7 -10 градусов, будет проглядывать солнце, но сильный ветер может омрачить картину. В Хабаровске и Чите — даже перебор, -20. В Омске, Томске и Новосибирске примерно -3 -6 градусов и умеренный снег. Морозы отпустят, как раз в первые дни января — идеально для прогулок и зимних забав.

Урал: Екатеринбург, Челябинск — терпимо, но пасмурно. Около -7 -13 градусов, мало снега. Зато салюты будут хорошо видны. В Поволжье, например, в Казани и Саратове — условия близкие к идеальным — не холодно -2 -4 градуса, много снега, переменная облачность.

В Ростове-на-Дону +1+4 градуса, в Астрахани и в городах южнее — стабильный плюс. Дед Мороз может ходить в демисезонной шубе. Пасмурно, дожди. Даже в Сочи, где до + 12 градусов, в Крыму также, но прохладнее — в Ялте 0 +5, дождь и снег.

На всей Европейской части страны продолжается так называемая «розовая зима» — когда температуры выше среднегодовых, и на метеокартах такие зоны — красные, термометр и дальше будет скакать от — 6 до +2. И кому-то может повезти сделать селфи со снегом, даже в Москве, а кто замешкается — уже с дождем.

Санкт-Петербург в этом году выглядит как типичная европейская столица — красиво, +2+4 градуса, но бесснежно. И так до Рождества. На снег остается надеяться как на новогоднее чудо, но и январь ожидается аномально «красным».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие зарубежные направления популярны у россиян.