Владимир Путин поднимет вопрос о бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию намерен поднять проблематику снижения доходов населения страны. Об этом глава государства заявил в интервью ТАСС.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — подчеркнул Путин.

Президент особо отметил, что вопросы, которые связаны с преодолением застоя в сфере доходов граждан страны, преодолением бедности и снижением количества людей, живущих на уровне МРОТ, требуют четких решений.

«Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты», — заявил глава государства.

Президент России обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.

В конце октября 2019 года Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита «Россия — Африка» заявил о важности борьбы с бедностью. Он подчеркнул, что бедные люди в достаточной мере не могут обеспечить себе необходимый уровень медицины и образование. А эти факторы, по его мнению, являются необходимыми для экономического развития страны.