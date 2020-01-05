Оператор «Вторжения» о съемках фильма: «Все от сердца делали»

Титулованный российский оператор Владислав Опельянц рассказал о съемочной процессе фильма Федора Бондарчука «Вторжение».

По его словам, ключевые яркие сцены, в которых происходит наводнение, снимались в столице Венгрии на студии в гигантском бассейне.

«Само затопление, все актерские сцены, крышу мы снимали в Будапеште. Там есть большая студия с большим бассейном. Наш художник Андрей Панкратов построил крышу девятиэтажки практически в полный размер. Мы ее топили, делали дождь, шквал воды. Это была серьезная подготовка и серьезный продакшн», — рассказал он.

По словам Опельянца, несмотря на использование графики многие сцены выглядят очень натурально.

«Я даже не верил, когда снимал, что такого уровня графика возможна. Для меня было приятной неожиданностью, что кадры выглядят очень-очень натурально», — рассказывает он.

Опельянц подчеркнул, что новая картина Бондарчука, безусловно, перекликается с фильмом «Притяжение», однако команда не стремилась создавать полноценную вторую часть или же наоборот — отдельную картину.

«Он не мог быть абсолютно другой. Самое главное объединение этого сиквела — это режиссер, креативная команда. Мы не хотели делать вместе или отдельно, мы слушали сердце. Все от сердца делали», — заключил оператор.

51-летний Опельянц — лауреат нескольких премий, в том числе кинофестивалей «Кинотавр» и «Золотой орел». Он участвовал в съемках более чем 20 кинолент, в том числе Никиты Михалкова «12», Ренаты Литвиновой «Богиня: как я любила» и многих других. Кроме того, Опельянц сыграл самого себя в легендарном фильме Сергея Бодрова «Брат-2».

Прокат фильма «Вторжение» стартовал в российских кинотеатрах 1 января. Картина является сиквелом фильма «Притяжение», вышедшего на экраны в 2017 году. «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку также оказали «Национальная медиа группа» и Фонд кино.

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