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Петербургский актер Сергей Троев рассказал о съемках в фильме «Вторжение»

, 16:51 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 16

По его словам, в сиквеле «Притяжения» — «сногсшибательная визуальная составляющая».

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Фото, видео: ВКонтакте @sergeytroev, 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 15

Уроженец Ленинграда актер Сергей Троев, исполнивший роль в фильме Федора Бондарчука «Вторжение», рассказал 5-tv.ru о съемочном процессе и качестве работы.

Артист уверен, что вышедшая в прокат 1 января кинокартина — уникальна по своей сути и ничуть не уступает так называемым голливудским стандартам.

«Ничего подобного пока еще не снимали в нашей стране. По уровню визуальному. Визуальная составляющая, конечно, сногсшибательная», — сказал он.

Петербуржец также обратил внимание на отношение к задействованным артистам на съемочной площадке.

«Я ни разу не видел, чтобы на проектах так относились к актерам, процессу. Я такого масштаба и уровня организации не видел ни на одном проекте. Это заключалось во всем. Не только в подготовке и отношении к актерам, но и в таких банальных вещах как питание, расположение, удобства для актеров», — поделился он.

«Вторжение» является сиквелом фильма «Притяжение». Действие разворачивается через три года после предыдущих событий. «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве картины поддержку также оказали «Национальная медиа группа» и Фонд кино.

Ранее 5-tv.ru публиковал отзывы о фильме «Вторжение» зрителей разных городов России.

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