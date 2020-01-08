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Заслуженный военный летчик РФ прокомментировал катастрофу Boeing-737 в Иране

, 17:04 | Марина Неруцких Эксклюзивное интервью 207

По мнению генерал-майора Владимира Попова, на основе имеющейся информации о катастрофе можно предположить, что лайнер рухнул из-за технической неисправности.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 34

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов в интервью 5-tv.ru прокомментировал авиакатастрофу с Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном.

По словам эксперта, судя по имеющейся информации можно предположить, что самолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

«Вы знаете, пока однозначно сказать, конечно, не представляется возможным, потому что пока информация очень скудная — все-таки мы видели пока только падения горячей точки, самолета. Предположительно, это все-таки техническая неисправность, которая могла привести к пожару в двигателе. Также объявили в аэропорту, что загорелся, предварительно, один из двигателей Boeing-737», — напомнил Попов.

Генерал отметил, что гражданские летчики отрабатывают такие нештатные ситуации во время подготовки к полету, и пилоты хорошо знают схему необходимых действий.

«Но в нештатной ситуации, реальной, обстановка совсем другая — это раз. Условия… ведь это вся система работает — воздушное пространство, воздушное судно и человек», — отметил специалист.

Владимир Попов напомнил, что в нештатных ситуациях может просто отказать техника.

«Да еще и пожар. Психофизиология человека уже напряжена до такой степени, что он может не работать адекватно в полную силу. Нештатная ситуация на взлете — это крайне напряженная ситуация», — подчеркнул военный летчик.

Попов уточнил, что для получения точной информации необходимо дождаться расшифровки данных с «черных ящиков» самолета.

«Больше я склоняюсь к тому, что технические причины являлись первоначальным источником. Сначала нештатная ситуация, потом аварийная, которая, к сожалению, переросла в катастрофическую. Объясняю — человеческий фактор при любом случае будет здесь присутствовать. Или это усугубилось действиями какими-то или бездействием экипажа, или действиями технического персонала, который готовил этот самолет к вылету. Или тех инженеров-технологов, которые создавали этот самолет изначально. Ведь не исключено, что и там могут быть конструктивно-производственные недостатки небольшие, которые влияют на исход нештатной ситуации в данных условиях», — сказал эксперт.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рухнул утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

Предварительной причиной крушения Boeing-737 под Тегераном было названо возгорание двигателя.

Через несколько чесов после катастрофы Украина убрала из сообщения о катастрофе в Иране слова об исключении теракта.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео крушения украинского Boeing 737 в Иране, снятое очевидцами.

Тема:
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