Очевидцы публикуют видео крушения украинского Boeing 737 в Иране

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры предположительно крушения украинского Boeing 737 в Тегеране. На них видна святящаяся точка, которая несется к земле.

Ранее сообщалось, что причиной крушения самолета, летящего из Тегерана в Киев, стала некая «техническая ошибка».

Воздушное судно рухнуло сразу после взлета недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни.

На борту находились 180 пассажиров, их судьба пока неизвестна.

В консульстве России пока не владеют информацией о том, были ли на борту россияне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.