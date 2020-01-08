Очевидцы публикуют видео крушения украинского Boeing 737 в Иране

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры предположительно крушения украинского Boeing 737 в Тегеране. На них видна святящаяся точка, которая несется к земле.
Ранее сообщалось, что причиной крушения самолета, летящего из Тегерана в Киев, стала некая «техническая ошибка».
Воздушное судно рухнуло сразу после взлета недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни.
На борту находились 180 пассажиров, их судьба пока неизвестна.
В консульстве России пока не владеют информацией о том, были ли на борту россияне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.