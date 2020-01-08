Air Canada заявила об изменении маршрута после крушения самолета в Иране

Крупнейший канадский авиаперевозчик Air Canada сообщил об изменении маршрута полетов на Ближнем Востоке после авиакатастрофы с украинским лайнером в Иране.

В результате трагедии в небе над Тегераном погибли 63 канадских гражданина, которые были на борту потерпевшего крушение лайнера, летящего из Ирана в Киев. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Air Canada еженедельно выполняет пять рейсов из Торонто в Дубай, изменения коснутся именно этого маршрута. По словам представителя авиакомпании, вхождение в воздушное пространство Ирака, экипажи лайнеров будут избегать.

О необходимости выбирать другие маршруты для полетов над этими территориями выступила и Росавиация. Рекомендациям последовали такие авиаперевозчики, как «Аэрофлот», «Победа», Utair и другие.