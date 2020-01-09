Украинский Boeing-737 после обнаружения проблемы пытался вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает агентство Тасним со ссылкой на опубликованное Организацией гражданской авиации Ирана (ИРИ) первоначальное расследовании инцидента.

«Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся», — говорится в отчете ИРИ.

Также, согласно отчету, «не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета».

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рухнул утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что производитель двигателей просит не спекулировать с версиями катастрофы Boeing.