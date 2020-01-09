Создатели «Вторжения» переснимут «Гостью из будущего»

Авторы фильмов «Притяжение» и «Вторжение» снимут ремейк советского фильма «Гостья из будущего». Об этом сообщил один из продюсеров дилогии Михаил Врубель.

«Я вам скажу сразу — мы уже делаем ремейк „Гостьи из будущего“. К ремейкам мы относимся очень настороженно <…>. Мне кажется, на этот путь вообще нельзя вступать», — цитирует Врубеля Filmz.ru.

Продюсер пояснил, что многие люди считают невозможным сделать советскую классику лучше. Однако, по его мнению, во время съемок «Гостьи их будущего» создатели были ограничены в технических возможностях.

«Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю», — сказал Врубель.

«Гостья из будущего» — советский пятисерийный телевизионный фильм для детей. Фантастическую картину снял кинорежиссер Павел Арсенов по мотивам повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Премьера фильма состоялась в марте 1985 года, затем его многократно повторяли на разных телеканалах.

Как сообщал 5-tv.ru, зрители разных городов и республик России оценили фильм «Вторжение» за впечатляющие спецэффекты и реалистичную компьютерную графику.