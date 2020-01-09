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  4. Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на пятом этапе «Дакара»

Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на пятом этапе «Дакара»

, 15:38 | Игорь Рязов 165

Результат лидера гонки Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер») составил 4:12.04.

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Фото, видео: РИА Новости / www.kamazmaster.ru; Twitter @dakar

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников показал лучшее время на пятом спецучастке ралли-рейда «Дакар» 2020 года, опередив своего товарища по команде Антона Шибалова на три минуты шесть секунд. Третьим стал еще один представитель камазовской команды Андрей Каргинов, отставший на девять секунд.

Таким образом показатели составили:

  1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 4:12.04
  2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +3.06
  3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +3.15
  4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +16.30
  5. Алеш Лопрайс («Прага») — +23.38.

Отрезок спецучастка 9 января составил 353 километра.

В четвертом этапе в зачете грузовиков победила камазовская команда Антона Шибалова.

В третьем этапе «Дакара» лидером гонки стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.

Во втором этапе ралли-марафона победа досталась белорусским спортсменам — первым пришел «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича. Второе место на финише тогда занял Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Андрей Каргинов пришел третьим.

В первом этапе заезд выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как участники «КАМАЗ-мастер» оценили четвертый этап трассы «Дакар».

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