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Десятки домов восстановлены в разрушенном боевиками сирийском городе Алеппо

, 7:37 Эфирная новость 26

Сотрудники российского Центра по примирению и турецкие военные договорились о полном прекращении огня в самом неспокойном регионе Сириии.

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Фото, видео: ТАСС / Mouneb Taim, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4505

В Сирии, в одном из самых неспокойных регионов удалось достичь перемирия. Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации — согласно достигнутым договоренностям российского Центра по примирению и турецкой стороны. Соглашение вступило в силу в четверг в два часа дня по московскому времени.

Объявленного перемирия в Идлибе больше всего ждали беженцы. Для многочисленных обитателей палаточных городков — даже временное затишье боевых действий — уже большой шаг к новой жизни.

«До войны мы построили 3750 квартир. Возобновили работу только в 2017 году и построили 1184 квартиры. Здания будут по 11 этажей», — рассказал Эмиль Абаас, руководитель стройки квартала.

Денис Кулага продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные полицейские начали патрулировать трассу на севере Сирии.

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