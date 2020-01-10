Десятки домов восстановлены в разрушенном боевиками сирийском городе Алеппо

В Сирии, в одном из самых неспокойных регионов удалось достичь перемирия. Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации — согласно достигнутым договоренностям российского Центра по примирению и турецкой стороны. Соглашение вступило в силу в четверг в два часа дня по московскому времени.

Объявленного перемирия в Идлибе больше всего ждали беженцы. Для многочисленных обитателей палаточных городков — даже временное затишье боевых действий — уже большой шаг к новой жизни.

«До войны мы построили 3750 квартир. Возобновили работу только в 2017 году и построили 1184 квартиры. Здания будут по 11 этажей», — рассказал Эмиль Абаас, руководитель стройки квартала.

Денис Кулага продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные полицейские начали патрулировать трассу на севере Сирии.