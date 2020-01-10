Франция предложила Ирану помощь в расследовании крушения украинского Boeing

Французские эксперты готовы помочь коллегам из Ирана в расследовании крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Франция готова предоставить необходимую экспертизу того, что произошло», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, правда об авиакатастрофе должна стать известна как можно скорее. Власти Ирана могут получить помощь Франции в расследовании, если обратятся за ней.

Как сообщал 5-tv.ru, украинский Boeing 737-800 разбился 8 января через несколько минут после вылета из Тегерана. Погибли 177 человек — все, кто находился на борту. Среди жертв: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

На следующий день, 9 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что самолет упал из-за случайного попадания в него ракеты. Эту версию также поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позже госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что украинский Boeing разбился из-за неисправности.