Борис Джонсон: Украинский Boeing 737 мог быть непреднамеренно сбит ракетой «земля-воздух»

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing 737, разбившийся в Тегеране, мог быть сбит ракетой Ирана «земля-воздух», пишут РИА Новости. Такую же версию высказал премьер Канады Джастин Трюдо, который сослался на известные ему данные разведки о том, что попадание ракеты в лайнер «Международных авиалиний Украины» произошло случайно.
Однако Глава организации гражданской авиации отверг эти заявления.
По данным тегеранских властей, в то же время и на той же высоте совершали полеты несколько иранских и иностранных самолетов.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал среди семи рассматриваемых версий авиакатастрофы вблизи тегеранского аэропорта поражение зенитной ракетой.
Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 176 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.