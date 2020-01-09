  1. Пятый канал
  4. Борис Джонсон: Украинский Boeing 737 мог быть непреднамеренно сбит ракетой «земля-воздух»

Борис Джонсон: Украинский Boeing 737 мог быть непреднамеренно сбит ракетой «земля-воздух»

, 23:35 | Нюра Незванова 80

Глава организации гражданской авиации отверг заявления о том, что самолет под Тегераном был сбит ракетой.

Фото: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 64

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing 737, разбившийся в Тегеране, мог быть сбит ракетой Ирана «земля-воздух», пишут РИА Новости. Такую же версию высказал премьер Канады Джастин Трюдо, который сослался на известные ему данные разведки о том, что попадание ракеты в лайнер «Международных авиалиний Украины» произошло случайно.

Однако Глава организации гражданской авиации отверг эти заявления.

По данным тегеранских властей, в то же время и на той же высоте совершали полеты несколько иранских и иностранных самолетов.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал среди семи рассматриваемых версий авиакатастрофы вблизи тегеранского аэропорта поражение зенитной ракетой.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 176 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 64
9 янв
Lufthansa вернула назад свой рейс, следовавший в Тегеран
9 янв
Премьер Канады заявил, что Boeing 737 мог быть сбит иранской ракетой случайно
9 янв
Иран отверг версию СНБО Украины о поражении Boeing зенитной ракетой
9 янв
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети
9 янв
СНБО Украины не смогло выделить основную версию крушения лайнера МАУ
9 янв
Иранская ЗРС по ошибке сбила украинский Boeing, предположили в США
9 янв
«Техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета в Иране» — Трамп
9 янв
Авиаэксперт прокомментировал версии СНБО Украины о крушении Boeing в Иране
9 янв
В Иране и на Украине день траура по погибшим в авиакатастрофе Boeing МАУ
9 янв
СНБО Украины скрывает три из семи версий катастрофы Boeing в Иране

Читайте также

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Аварии и разочарование в любви: чем опасно затмение «волчьей» луны 10 января

Последние новости

0:52
Домочадцев день: что можно и чего нельзя делать 10 января
0:35
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте
0:26
Захарова о резолюции Польши о начале Второй мировой войны: «времена инквизиции»
0:11
Иномарка протаранила пешеходов под Воронежем во время оформления ДТП
0:01
Старый Новый год: Как к нему готовиться и отмечать?
23:49
Lufthansa вернула назад свой рейс, следовавший в Тегеран

Сейчас читают

Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети
«Берем и утаскиваем в джунгли»: Бондаренко рассказал, как завоевал любимую
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]