Помпео не исключил, что украинский Boeing потерпел крушение из-за неисправности

Глава Госдепартамента США Майк Помпео не исключил, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение в Иране из-за технической неисправности.

«Возможно, что это техническая неисправность. Однако нам нужно знать, не было ли здесь чего-то более зловещего», — цитируют Помпео «Известия».

Госсекретарь добавил, что расследование авиакатастрофы продолжается. Он выразил надежду на сотрудничество Ирана, поскольку «весь мир должен знать» безопасно ли летать над территорией страны.

Минувшим днем, 9 января, западная пресса сообщила о крушении украинского Boeing из-за попадания в него ракеты. Предположительно, она была выпущена из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор».

На эту версию в своей речи указывал президент США Дональд Трамп. Тогда же премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о данных разведки, согласно которым ракета случайно попала в украинский Boeing. Затем эту версию поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщал 5-tv.ru, авиакатастрофа произошла 8 января через несколько часов после ракетной атаки Ирана по военным базам США в Ираке. Украинский Boeing 737-800 разбился через две минуты после вылета из аэропорта в Тегеране. Все, кто был на борту, погибли — 176 человек. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование.