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Появилось новое видео крушения Boeing-737 под Тегераном

, 14:11 | Марина Неруцких Видео 71

Кадры, запечатлевшие катастрофу украинского самолета снял иранский корреспондент BBC.

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Фото, видео: Reuters; Telegram @navideovidno

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 75

Появилось новое видео крушения Boeing 737 под Тегераном. Кадры, запечатлевшие катастрофу украинского самолета снял иранский корреспондент BBC.  Ролик появился в Telegram-канале Navideovidno. В ролике хорошо видно, что самолет почти минуту летит, объятый пламенем. 

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 75
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