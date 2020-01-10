Появилось новое видео крушения Boeing 737 под Тегераном. Кадры, запечатлевшие катастрофу украинского самолета снял иранский корреспондент BBC. Ролик появился в Telegram-канале Navideovidno. В ролике хорошо видно, что самолет почти минуту летит, объятый пламенем.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.