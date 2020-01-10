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Роскомнадзор вступил в борьбу с «пиратами» для защиты «Вторжения»

, 14:59 | Игорь Рязов 45

Ведомство заставило несколько сотен интернет-ресурсов изъять фильм Федора Бондарчука из публичного доступа.

Фото: Кадр из кинофильма "Вторжение"

Тема:
Фильм Вторжение 44

Роскомнадзор принял меры для защиты авторских прав фильмов «Союз спасения» и «Вторжение». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимаются предварительные меры защиты интеллектуальных прав отечественных фильмов „Союз спасения“ и „Вторжение"», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что владельцы 210 интернет-ресурсов уже убрали фильмы из публичного доступа. Ожидается удаление незаконных копий картин еще с 189 сайтов. Владельцы интернет-страниц изымают фильмы после получения предупреждения от Роскомнадзора.

Некоторые не убрали незаконный контент в установленные сроки. В результате провайдеры ограничили к ним доступ. Это затронуло 12 сайтов.

В Роскомнадзоре напомнили, что законодательство дает правообладателю возможность требовать от «пиратов» удаления фильмов во внесудебном порядке. В случае отказа доступ к таким ресурсам может быть ограничен через суд.

Как сообщал 5-tv.ru, премьерный показ фильма Федора Бондарчука «Вторжение» состоялся 24 декабря 2019 года. В широкий прокат лента вышла 1 января 2020 года. Прокат картины вызвал ажиотаж. Фильм тепло встретили в разных городах России.

Тема:
Фильм Вторжение 44
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