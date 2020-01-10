В СБУ считают приоритетными версиями крушения Boeing 737 попадание ракеты и теракт

Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает теракт и попадание ракеты как приоритетные версии крушения украинского Boeing 737 в Иране. Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов в ходе совещания специальной рабочей группы по расследованию авиакатастрофы. Однако он предостерег от преждевременных выводов.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса „ТОР“ привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов», — цитирует Баканова пресс-служба СБУ.

facebook @ SecurSerUkraine

Глава СБУ заверил, что как только появится объективная и проверенная информация, ее обязательно сообщат обществу. А пока призвал осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии.

«Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы», — сказал Баканов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у Киева нет оснований считать, что на борту разбившегося под Тегераном украинского Boeing-737 был теракт.